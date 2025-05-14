Cannes Film Festivali'ne kıyafet yasağı!

2000'li yılların başına kadar olan süreçte Cannes Film Festivali'nin şöhretini, festival için şehre gazetecilerin akın etmesini fırsat bilen kadınlar, plajlarda üstsüz güneşlenerek, bir gazete veya dergide fotoğraflarının yayımlanması için dikkatleri üzerlerine çekmeye çalışırlardı. Amaçları da o fotoğrafları gören yönetmenlerden, yapımcılardan rol teklifi almaktı. Bu durum öyle bir hal aldı ki kadınların, Cannes plajlarında üstsüz güneşlenmeleri, Cannes Film Festivali'nin önüne geçti. Gazetelerde festival haberlerinden daha çok üstsüz kadınların fotoğrafları yayımlanmaya başladı. Bunun üzerine de belediye, Cannes plajlarında üstsüz halde güneşlenmeyi yasakladı. Yıllar sonra benzer bir yasak daha getirildi. Bu kez yasağın alanı plajlar değil, kırmızı halı oldu. Şöyle; Son yıllarda kırmızı halı geçişlerinde giyilen kıyafetlerin cüretkârlığı ve birçok markanın fırsat bildiği festivalle eş zamanlı organizasyonlar yapması, Cannes Film Festivali'ni gölgede bırakmaya başladı. Bunun üzerine festival komitesi, bugün başlayacak olan 78. Cannes Film Festivali öncesi bazı tedbirler almaya yöneldi. Anlaşılan o ki aşırı dekolte kıyafetlerle, festivalin gölgede bırakılmasına izin verilmeyecek. Dailymail.co.uk’deki habere göre; festival komitesi, katılımcılara; "Kırmızı halının yanı sıra festivalin diğer alanlarında da çıplaklık yasaktır" şeklinde bir paylaşımda bulunuldu. Özellikle oyuncuların bu yasağa uyup uymayacakları bu akşam düzenlenecek açılış töreninde anlaşılacak.