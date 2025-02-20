Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın Los Angeles'taki evleri soyuldu. İki çocuklu ünlü çiftin soygun esnasında evde olmadığı ancak çalışanlardan biri sayesinde hırsızın kaçtığı öğrenildi. Eve camı kırarak giren hırsızın, personelin geldiğini duyunca evden dışarı çıkarak kaçtığı aktarıldı. Hırsızın evden ne kadar eşya çaldığı henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir tutuklama olmadığı öğrenildi. Yakın zamanda Los Angeles'ta ve ABD genelinde pek çok ünlünün mülküne soygun yapıldı. Bir çoğunun Güney Amerika'daki organize hırsızlık çeteleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor. Nicole Kidman ile Keith Urban, evlerini 2008'de 4,7 milyon dolara aldı. 380 metrekarelik beş yatak odalı ev, 1965'te inşa edildi. Evin geniş pencereleri kanyon manzaralı.