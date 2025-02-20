Jet Set

Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evine hırsız girdi.

Giriş: 20 Şubat 2025 Perşembe
Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile şarkıcı Keith Urban'ın Los Angeles'taki evleri soyuldu. İki çocuklu ünlü çiftin soygun esnasında evde olmadığı ancak çalışanlardan biri sayesinde hırsızın kaçtığı öğrenildi. Eve camı kırarak giren hırsızın, personelin geldiğini duyunca evden dışarı çıkarak kaçtığı aktarıldı. Hırsızın evden ne kadar eşya çaldığı henüz bilinmiyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, henüz bir tutuklama olmadığı öğrenildi. Yakın zamanda Los Angeles'ta ve ABD genelinde pek çok ünlünün mülküne soygun yapıldı. Bir çoğunun Güney Amerika'daki organize hırsızlık çeteleriyle bağlantılı olduğuna inanılıyor. Nicole Kidman ile Keith Urban, evlerini 2008'de 4,7 milyon dolara aldı. 380 metrekarelik beş yatak odalı ev, 1965'te inşa edildi. Evin geniş pencereleri kanyon manzaralı.

Nicole Kidman Keith Urban Los Angeles

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancılar'ın Kitzbühel anıları...

Genç iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı geçtiğimiz hafta ailece seyahat ettikleri Kitzbühel şehrinden anılarını paylaştı.
Güncel Çetindoğan'ın kayak eğlencesi...

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Pırıl Çetindoğan Kokuludağ, kayak yaptığı anları paylaştı.
Jet Set Nicole Kidman'ın evi soyuldu

Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman'ın eşi Keith Urban ve iki kızıyla paylaştığı Los Angeles'taki evine hırsız girdi.
Davetler Sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

"Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu", Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen davette spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Güncel Hem iş hem tatil...

Yoğun iş temposunda çalışan mimar Alara Koçibey, Bolu'da dostlarıyla hem tatil yaptı hem de projesini tamamladı.
Güncel Özilhan'ın spor rutini...

Yasemin Özilhan, sosyal medya takipçileri için günlük spor rutinini yayınladı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona özel davet!

Cemiyet hayatının önde gelen isimleri yeni parfüm koleksiyonu için bir araya geldi.
Jet Set Oscar'lı oyuncu yönetmen koltuğunda

Ünlü Oscar'lı oyuncu Kate Winslet, oğlu Joe Anders'in senaryosunu yazdığı filmde başrolde yer alırken aynı zamanda ilk kez yönetmen koltuğuna oturacak.
Güncel Ailece kayak tatili...

Derin Mermerci sevgilisi Murat Aslan ve ablası Yosun Reza ile İsviçre Alpleri'nde tatil yaptı.
Güncel Melisa Sabancı Tapan Boks yaptı

Boks sporuna başlayan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, hocasıyla boks yaptığı anları takipçileriyle paylaştı.

Güncel Shakira hayranlarını korkuttu

Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.
Magazin Hattı 'Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi' açıldı!

Beyoğlu'nda sokak hayvanlarına modern koşullarda hizmet verebilecek şekilde inşa edilen yeni 'Espressolab Sahipsiz Hayvan Bakımevi' hizmete açıldı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.