Jet Set

Gisele Bündchen yeniden anne oldu!

Ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile ilk çocuğunu kucağına aldı.

Giriş: 07 Şubat 2025 Cuma
Gisele Bündchen yeniden anne oldu!

Dünyaca ünlü Brezilyalı model Gisele Bündchen, yeniden annelik sevinci yaşıyor. 44 yaşındaki Victoria's Secret modeli, kendisinin üçüncü, 37 yaşındaki jiu jitsu dövüş sanatı eğitmeni sevgilisi Joaquim Valente'nin ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Gisele Bündchen ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, doğumun tam tarihi ve bebeğin cinsiyeti açıklanmadı. Ünlü modelin üçüncü kez hamile olduğu haberi, ekim ayında ortaya çıkmıştı. Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile 2009 -2022 arasında süren evliliğinden 15 yaşında Benjamin adında oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var. Gisele Bündchen ile sevgilisi Joaquim Valente'nin Kasım 2022'den bu yana birlikte olduğu biliniyor. Gisele Bündchen'in Tom Brady ile ayrılmasından haftalar sonra Joaquim Valente, ünlü model ve çocuklarıyla Costa Rica tatilinde görülmüştü. Bündchen ile 13 yıl evli kaldığı 47 yaşındaki Amerikan futbolcusu Tom Brady, resmi olarak 2023'te boşandı. Ünlü model ile Joaquim Valente'nin ilk kez Aralık 2021'de Bündchen'in oğlu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı biliniyor.

Gisele Bündchen Joaquim Valente

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