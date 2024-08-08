Minik 'Al Pacino' göründü!

ABD'li ünlü oyuncu Al Pacino, geçen yıl dördüncü çocuğunu kucağına almıştı. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 23 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri; Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 34 yaşında Julie Pacino adında bir kızı olan 84 yaşındaki Al Pacino, Kuveyt kökenli ABD'li film yapımcısı olan 30 yaşındaki Noor Alfallah ile birlikteliğinden Roman adında bir erkek çocuk sahibi daha olmuştu. Noor Alfallah, bir arkadaşıyla Los Angeles sokaklarında görüntülendiğinde, 14 aylık olan Roman'ın yüzü de ilk kez görülmüş oldu. Kasım ayında muhabirler tarafından Noor Alfallah'a Al Pacino ile evlenip evlenmeyeceği sorulduğunda; "Sanmıyorum. Ben, evlenecek tipte biri değilim" demişti. Daily Mail Gazetesi, Al Pacino'nun Noor Alfallah'tan çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istediğini yazmıştı. Birini hamile bırakabileceğini inkâr eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini doğumdan sadece iki ay önce öğrendiği belirtilmişti. Al Pacino'nun Roman için nafaka olarak ayda 30 bin dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Ünlü oyuncu aynı zamanda küçük oğlu için üniversite fonuna yıllık 15 bin dolar katkıda bulunacak. Pandemide birlikte olmaya başlayan Al Pacino - Noor Alfallah, ilişkilerini büyük ölçüde gizli tutmuş, toplum içinde ilk kez Nisan 2022'deki bir akşam yemeğinde görülmüştü.