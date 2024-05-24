Cannes'ın amfAR galasında şıklık yarışı

AIDS hastalığı ile ilgili araştırmalara fon sağlayan yardım kuruluşu amfAR'ın geleneksel galası 2024 Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleşti. Bağış gecesine gösteri dünyasından pek çok ünlü isim katıldı. Türk oyuncular, bu yıl da Cannes'da boy gösterdi. Bazı isimlerler, 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali kapmasında düzenlenen galalara katılırken, bazı oyuncular da şehirde düzenlenen festival dışı bazı organizasyonlarda yer aldı. Genç iş insanı Hakan Sabancı da oyuncu sevgilisi Hande Erçel ile galada poz verdi.