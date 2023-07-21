Shakira'nın hapsi istendi!

Shakira hakkında, İspanya'nın Katalan Bölgesi'nde yer alan Barselona yakınlarındaki bir mahkeme tarafından soruşturma başlatıldı. Esplugues de Llobregat'taki mahkeme, Shakira hakkında 2018'de gelir ve servet vergisinde dolandırıcılık yaptığı nedeniyle soruşturma başlattı. 46 yaşındaki şarkıcı, hakkında 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Mahkemeden soruşturma hakkında başka bir ayrıntı ise açıklanmadı. Shakira'nın 2012-2014 yılları arasında 14.5 milyon euro (yaklaşık 437 milyon TL) değerindeki vergi borcuyla ilgili bir başka davadan da, yıl sonuna doğru hakim karşısına çıkması bekleniyor.