Jet Set

Megan Fox'dan imaj değişikliği!

Ünlü oyuncu ve model Megan Fox, imajını yeniledi. Fox, saçının rengini ve modelini değiştirerek hayranlarını şaşırttı.

Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi
Megan Fox'dan imaj değişikliği!

Oyuncu ve model Megan Fox, 2022'nin ocak ayında şarkıcı Machine Gun Kelly'in evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Son dönemlerde özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarda adında söz ettiren Fox, imaj değişikliğine gitti. Siyah olan saçlarını sarıya boyatan Megan Fox, kâkül kestirdi. Fox, son halini de sosyal medya hesabından yayınladı. Öte yandan Machine Gun Kelly ile evlilik hazırlığı yapan Megan Fox, geçtiğimiz yıl Glamour Dergisi'nin İngiltere baskısı için verdiği röportajda, nişanlısıyla zaman zaman kontrollü bir şekilde birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı. Bunu bir ritüel olarak yaptıklarını dile getiren Megan Fox, konuyla alakalı insanların kafasında canlanan görüntüye benzer bir durum olmadığını da sözlerine eklemişti.

Megan Fox imaj TARZ saç

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