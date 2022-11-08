Elon Musk ve Twitter'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen haftalarda sonuçlanmıştı. Olaylar, tarafların mahkemelik olmasıyla başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı. Elon Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi. 27 yaşındaki model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter'daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Hadid, "Uzun zamandır ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter, git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil" ifadelerini kullandı. Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Gigi Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini dile getirerek, "Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.