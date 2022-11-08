Jet Set

Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi!

Ünlü model Gigi Hadid, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter hesabını sildiğini duyurdu.

Giriş: 08 Kasım 2022 Salı
Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi!

Elon Musk ve Twitter'ın eski patronları arasında nisan ayından beri devam eden çekişmeli satış anlaşması, geçen haftalarda sonuçlanmıştı. Olaylar, tarafların mahkemelik olmasıyla başka bir boyuta taşınmış ve birçok kişi Musk'ın platformu satın almayacağını düşünmeye başlamıştı. Elon Musk ise mahkemeden önce davranmış ve imzayı atarak Twitter'ın resmen sahibi olmuştu. İş insanı, satın almanın gerçekleşmesinden kısa bir süre sonra da 'Mavi tik' yani onaylanmış/doğrulanmış hesaplardan 8 dolar ücret alınacağını duyurmuş ve yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir süredir dünya gündemini meşgul eden bu olayların ardından Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi. 27 yaşındaki model, Instagram üzerinden yaptığı duyuruda, insan hakları birimi üyeleri de dahil olmak üzere Twitter'daki toplu işten çıkarmalar nedeniyle hesabını kapattığını söyledi. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Hadid, "Uzun zamandır ama özellikle de yeni yönetimiyle Twitter, git gide daha fazla nefret ve bağnazlığın çöplüğü haline geliyor. İçinde bulunmak istediğim bir yer değil" ifadelerini kullandı. Platformda yer alan hayranlarından özür dileyen Gigi Hadid, hayranlarıyla İletişim halinde olmayı sevdiğini dile getirerek, "Buranın ne herkes için güvenli bir yer olduğunu ne de zarardan çok fayda sağlayacak bir sosyal platform olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Gigi Hadid Elon Musk twitter

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 40. yıla anlamlı kutlama...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, moda merkezinde markasının 40. yılını kutladı.
Davetler Sanatseverlere 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi!

Geri dönüştürülebilir malzemelerle hazırlanan eserlerinden oluşan 'Gelecek Birlikte Mümkün' sergisi Sema Güral Sürmeli’nin ev sahipliğinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Davetler Saat tutkunları lansmanda buluştu!

Cemiyet hayatının ünlü hanımları dünyaca ünlü saat markasının özel davetinde bir araya geldiler.
Güncel Antebi'den kızına özel kutlama!

İş insanı İzzet Antebi, kızı Mila'nın 11. yaş gününü dostlarıyla birlikte kutladı. Partide Kenan Doğulu sahne alarak şarkılarıyla davetlileri coşturdu.
Jet Set Gigi Hadid, Twitter hesabını sildi!

Ünlü model Gigi Hadid, Elon Musk’ın satın almasının ardından Twitter hesabını sildiğini duyurdu.

Güncel Zorlu'nun Hatay gezisi...

Berrin Zorlu ve yakın dostları tatile çıkarak rehber eşliğinde Hatay'ı gezdi.
Davetler Bursa'da 'Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali'

Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali”nin ödül töreni gecesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ev sahipliğinde düzenlendi.

Magazin Hattı Lezzet tutkunları bir arada...

Ünlü Şef Akira Back Türkiye’deki ilk restoranını özel bir davetle açtı!
Güncel Talihsiz kaza!

Koç Holding Başkanvekili ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç talihsiz bir kaza geçirerek ayak baş parmağını kırdı.

Caddeler Çocuklarla caddelerde...

İş ve cemiyet hayatının ünlü simalarından Cem-Lara Özsüer çifti ve Ekin-Polat Gülman çifti caddelerde çocuklarıyla doyasıya eğlendi.
Magazin Hattı “Golden Peardrop Theatre”

Küratörlüğünü Adam Szymczyk'in üstlendiği “Golden Peardrop Theatre” sergisi Pilevneli galeride sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Güncel İstanbul için koştular...

Cemiyet hayatının ünlü simaları 44.'sü gerçekleştirilen İstanbul Maratonu için koştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.