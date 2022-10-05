Jet Set

Jolie'den Pitt'e 'fiziksel saldırı' suçlaması!

2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ile Brad Pitt arasındaki hukuk mücadelesi sürüyor. Jolie, bu kez eski eşini 6 yıl önce kendisine ve çocuklarına fiziksel saldırıda bulunmakla suçladı

05 Ekim 2022 Çarşamba
Jolie'den Pitt'e 'fiziksel saldırı' suçlaması!

Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Angelina Jolie, mahkemeye belge sundu. Jolie, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti. BBC'nin haberine göre; Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu. Pitt'in, olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edilirken, ünlü aktör ise suçlamaları reddetti. Jolie'nin 14 Eylül 2016'da gerçekleştiğini iddia ettiği taciz olayı, boşanma için mahkemeye daha önceden verilen belgelerde de yer alıyordu. Ancak oyuncunun avukatları tarafından salı günü yeniden mahkemeye sunulan belgelerde olayın detaylarına yer verildi. Mahkemeye sunulan belgelerde, Pitt'in söz konusu yolculuk sırasında, o dönemde yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuklarına kötü davrandığı, Jolie'ye de "çocuklara fazla müsamahakar" olduğu gerekçesiyle bağırdığı ifade ediliyor. Uçak havalandıktan kısa bir süre sonra Brad Pitt'in Angelina Jolie'yi uçağın banyosuna götürerek, burada kafasından tutup sarstığı ve daha sonra omuzlarından banyo duvarına doğru iterek sarsmaya devam ettiği iddia ediliyor. Belgelerde, "Pitt, daha sonra uçağın tavanını defalarca yumrukladı. Çocuklardan biri sözlü olarak müdahale edince Brad Pitt, onun üzerine atladı. Jolie ise onu durdurmak için Pitt'i arkadan yakaladı. Brad Pitt kendisini kurtarmak için geri geri uçak koltuklarına doğru gitti ve bu sırada Jolie, sırtından ve dirseğinden yaralandı" ifadelerine yer verildi.


Angelina Jolie Brad Pitt fiziksel saldırı

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