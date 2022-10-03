Bella Hadid spreyle giydirildi !

Filistinli asıllı iş insanı Mohamed Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in küçük kızı olan Bella Hadid, Paris Moda Haftası kapsamındaki defilede görev aldı. Hadid, yarı çıplak şekilde podyuma çıktığında seyirciler ilk anda büyük bir şaşkınlık yaşadı. Bella Hadid, beyaz topuklu ayakkabıları ve tek parça iç çamaşırıyla podyuma geldi. Hadid, elleriyle bedeninin üst kısmını kapatırken, ardından sahneye çıkan dört tasarımcı ise özel bir karışımı bir araya getirerek, Bella Hadid'in üzerine püskürtmeye başladı. Modelin vücuduna püskürtülen beyaz boyalar sonunda bir elbiseye dönüştü. Hadid'in üzerinde oluşturulan beyaz elbisenin son rötuşları da yapıldıktan sonra model, üzerindeki giysiyle podyumda bir kez daha yürüdü. Bella Hadid, o anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Hadid'in gönderisine aralarında Alexa Chung ve Sita Abellan'ın da bulunduğu birçok ünlünün yanı sıra takipçilerinden de çok sayıda beğeni ve yorum geldi.