Lopez ve Affleck'in rüya düğünü!

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve ilişkilerine bir şans daha tanıyarak aşklarını geçtiğimiz ay Las Vegas'ta sade bir töreniyle nikah masasına taşımıştı. Ünlü çift, bu kez mutluluklarını aile fertleri ve dostlarıyla birlikte paylaştı. Lopez ve Affleck, ünlü aktörün Georgia'daki 9 milyon dolar değerindeki malikanesinde bir düğün gerçekleştirdi. Bir ay önceki evlilik yeminlerini tekrarlayan çiftin düğününde konuklar, beyaz kıyafet giydi. Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürüdü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etti. Ayrıca ünlü çiftin bu özel günleri için çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Düğünün yayın hakları satıldığı için konuklara sosyal medya kısıtlaması getirildi. Törenin yapıldığı çiftlik evi de uçuşa yasak bölge ilan edildi. Bennifer çiftinin milyon dolarlık kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi beyazdı. Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyindi.