Jet Set

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu!

Sinema ve televizyon dünyasının en iyileri dün gece gerçekleşen törenle ödüllendirildi.

06 Haziran 2022 Pazartesi
MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu!

MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. İlk bölümünde Vanessa Hudgens'in, ikinci bölümde ise Tayshia Adams'ın sunuculuğunu üstlendiği törende sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya’nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı. MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.

En İyi Film

Spider-Man: No Way Home

En İyi Dizi

Euphoria

En İyi Sinema Performansı

Tom Holland, Spider-Man: No Way Home

En İyi Dizi Performansı

Zendaya, Euphoria

En İyi Kahraman

Scarlett Johansson, Black Widow

En İyi Kötü Kahraman

Daniel Radcliffe, The Lost City

En Çıkış Performansı

Sophia Di Martino, Loki

En İyi Dövüş Performansı

Cassie ile Maddy, Euphoria

En İyi Yarışma

RuPaul's Drag Race

En İyi Talk Show

The Tonight Show, Jimmy Fallon


MTV Sinema ve TV Ödülleri MTV sinema

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