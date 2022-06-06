MTV Sinema ve TV Ödülleri sahiplerini buldu. İlk bölümünde Vanessa Hudgens'in, ikinci bölümde ise Tayshia Adams'ın sunuculuğunu üstlendiği törende sinema ve televizyon dünyasının en iyileri ödüllendirildi. Filmde yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıyan Zendaya ve Tom Holland çifti, aldıkları ödüllerle gecenin yıldızları oldu. İkilinin başrolde yer aldığı 'Örümcek Adam Eve Dönüş Yok' En İyi Film seçilirken, Zendaya’nın başrolde olduğu 'Euphoria' En İyi Dizi seçildi. Her iki oyuncu da En İyi Performans ödüllerini aldı. MTV Nesil Ödülü de bu yıl şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’e verildi. Lopez, ödülünü aldıktan sonra duygusal bir konuşma yaptı. Çocuklarına, ödülü verenlere ve menajeri Benny Medina'ya teşekkür eden Lopez gözyaşlarını tutamadı.
En İyi Film
Spider-Man: No Way Home
En İyi Dizi
Euphoria
En İyi Sinema Performansı
Tom Holland, Spider-Man: No Way Home
En İyi Dizi Performansı
Zendaya, Euphoria
En İyi Kahraman
Scarlett Johansson, Black Widow
En İyi Kötü Kahraman
Daniel Radcliffe, The Lost City
En Çıkış Performansı
Sophia Di Martino, Loki
En İyi Dövüş Performansı
Cassie ile Maddy, Euphoria
En İyi Yarışma
RuPaul's Drag Race
En İyi Talk Show
The Tonight Show, Jimmy Fallon