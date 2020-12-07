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MTV Film ve TV Ödülleri açıklandı

MTV Film ve TV Ödülleri özel program ile 80'lerden bugüne kadar seyirciyle buluşan en değerli film ve televizyon programlarını onurlandırdı.

MTV, Pazar akşamı gerçekleştirilen 90 dakikalık özel program ile 80'lerden bugüne kadar seyirciyle buluşan en değerli film ve televizyon programlarını onurlandırdı. Vanessa Hudgens tarafından sunulan programda birbirinden ünlü isimler ‘Tüm Zamanların En İyileri’ olarak seçildi. 2020 “MTV Film & TV Ödülleri: Tüm Zamanların En İyileri” seçilen isimler listesi şu şekilde; Kevin Bacon, Kristen Bell, Selma Blair, Jamie Lee Curtis, Gal Gadot, Sarah Michelle Gellar, Kevin Hart, Jason Segel, William Zabka.

Etiketler
MTV Film ve TV televizyon Selma Blair Kristen Bell Sarah Michelle Gellar
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