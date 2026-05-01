Sabancı çiftinin İspanya rotaları...

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Pınar Sabancı, eşi İlhan Sabancı ile birlikte çıktığı Güney İspanya seyahatinden büyüleyici kareler paylaştı. Tarihi dokusu ve enerjisiyle bilinen Endülüs bölgesini keşfe çıkan çift, seyahat boyunca unutulmaz anlar biriktirdi. Seyahatine dair izlenimlerini paylaşan Pınar Sabancı, meşhur Alhambra Sarayı’nın büyüleyici atmosferinden çok etkilendiğini belirtti. Güney İspanya’nın farklı şehirlerinde her gün yeni bir macera ile uyanmanın keyfini çıkardığını ifade eden Sabancı, "Arabaya atlayıp farklı şehirlerde uyanmak, sokaklarda kaybolmak ve neşeli, güler yüzlü insanlarla çevrili olmak harikaydı," sözleriyle tatilin ruhunu özetledi. İspanya’yı "muhteşem bir ülke" olarak tanımlayan Pınar Sabancı'ya bu yolculukta eşi İlhan Sabancı'nın yanı sıra 3 Türk, 2 İtalyan ve 1 İspanyol'dan oluşan renkli bir arkadaş grubu eşlik etti. Grubun ortak kararı ise Avrupa'nın en özel duraklarından biri olan Sevilla oldu. Özellikle Sevilla’ya hayran kaldığını vurgulayan Sabancı, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle Sevilla, Avrupa’da en sevdiğim şehirlerden biri oldu. Arkadaş grubumuzdaki her birimiz burayı favorilerimiz arasına ekledik. Tekrar tekrar ziyaret etmelik bir yer." Sabancı çiftinin bu keyifli seyahati, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, paylaşılan fotoğraflar İspanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.