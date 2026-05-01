Pistlerin şampiyonu 'Koç' ile buluştu

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu ve milli sporcu Ali Türkkan, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi.

Giriş: 01 Mayıs 2026 Cuma 09:28 Güncelleme: 01 Mayıs 2026 Cuma 09:28
Pistlerin şampiyonu 'Koç' ile buluştu

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu ve milli sporcu Ali Türkkan, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi. Organizasyonda, Ford Trucks Türkiye’nin de desteklediği genç yetenek Türkkan, kürsüye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca samimi tavırlarıyla dikkat çeken Ali Koç, milli sporcu Ali Türkkan ile günün anısına bir özçekim (selfie) yaptı. Başarılarıyla Türkiye'yi gururlandıran Ali Türkkan’ın "Şampiyon Ralli Pilotu" ve "Milli Sporcu" kimlikleriyle onurlandırıldığı gecede, Ford dünyasının önemli isimleri bir araya geldi. Türkkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğin tarihini ve Ford Trucks Türkiye ile olan iş birliğini vurguladı.

Güncel Pistlerin şampiyonu 'Koç' ile buluştu

Castrol Ford Team Türkiye’nin şampiyon pilotu ve milli sporcu Ali Türkkan, Rahmi M. Koç Müzesi’nde düzenlenen özel bir etkinlikte Koç Holding Başkan Vekili Ali Koç ile bir araya geldi.
