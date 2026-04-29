28 Nisan 2026 tarihinde İstanbul’da düzenlenen "2025 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı" sonucunda Hizmet İhracatçıları Birliği’nin (HİB) yeni yönetimi belli oldu. Sektörün önde gelen isimlerinden Hediye Güral Gür, yapılan seçimler neticesinde HİB yönetim kuruluna yeniden seçildi. Seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Gür, HİB yönetim kuruluna yeniden seçilmekten dolayı büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Genel kurulda aynı zamanda bir bayrak değişimi de yaşandı. Hediye Güral Gür, önceki dönem başkanı Şekib Avdagiç’ten görevi devralan yeni başkan Prof. Dr. Murat Şeker liderliğinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Gür, yeni döneme dair hedeflerini şu sözlerle özetledi: "Yeni dönemde de sektörlerimiz ve ülkemiz hizmet ihracatı için çalışmaya devam edeceğiz."Hizmet ihracatının Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine vurgu yapan Gür’ün, yeni yönetim döneminde de sektör paydaşlarıyla koordineli bir şekilde projeler geliştirmesi bekleniyor.