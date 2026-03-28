Fit güzeller...

Cemiyet hayatının stil ikonları ve sağlıklı yaşam tutkunları, zindelik sırlarını takipçileriyle paylaştı. Yasemin Ergene, Aslışah Alkoçlar Demirağ ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan’ın disiplinli spor rutinleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte cemiyetin gözde isimlerinin formda kalma formülleri: Eski oyuncu ve cemiyetin stil öncüsü Yasemin Ergene, fit vücudunu yıllardır bozmadığı katı disiplinine borçlu. Ergene'nin rutini haftanın en az 4 günü ağırlık ve direnç egzersizleri. Hem kardiyo hem de deşarj yöntemi olarak tercih ettiği Kick Boks ve "Porsiyon kontrolü" ve "temiz içerik" vazgeçilmez kuralı. Eski bir kayakçı olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, sporu bir hobi değil, bir hayat tarzı olarak görüyor. İkinci bebeğini kucağına aldıktan kısa süre sonra eski formuna kavuşan Demirağ pilates ve yüksek tempolu yürüyüşler öneriyor. Ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ise daha çok zihin ve beden bütünlüğüne odaklanan bir yol izliyor. Ruhsal dinginlik ve esneklik için düzenli seanslarla yoga ve meditasyon yapan Neslişah Hanım ailece yapılan doğa sporlarını rutinlerine entegre ediyor.