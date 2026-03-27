Boyner Karadeniz'de...

Güncel

Bir süredir İzmir'in huzurlu atmosferinde köy yaşamını deneyimleyen ve doğayla iç içe bir hayat süren Elif Boyner, rotasını bu kez Karadeniz'e çevirdi.

Giriş: 27 Mart 2026 Cuma 10:00 Güncelleme: 27 Mart 2026 Cuma 10:00
Bir süredir İzmir’in huzurlu atmosferinde köy yaşamını deneyimleyen ve doğayla iç içe bir hayat süren Elif Boyner, rotasını bu kez Karadeniz’e çevirdi. Yerel üreticilerin emeğine dikkat çekmek ve sürdürülebilir tarıma destek olmak amacıyla Ordu’ya giden Boyner, bölgedeki üretim süreçlerini yerinde inceledi. İzmir’deki yaşamında toprağın ve üretimin kıymetini her fırsatta dile getiren Boyner, Ordu ziyaretinde fındık bahçelerinden yerel kooperatiflere kadar pek çok noktada üreticilerle bir araya geldi. Emek veren kadınların ve çiftçilerin hikayelerini dinleyen Boyner, yerel ekonominin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Boyner aynı zamanda Ünye’de bulunan Yunus Emre Türbesi’ni ziyaret etti. Maneviyatı ve doğayı harmanlayan bu ziyarette Elif Boyner, türbenin bahçesine kendi elleriyle gül dikti. Gül dikerken çekilen görüntüleri, sevgi ve hoşgörü felsefesinin sembolü olan Yunus Emre’ye bir saygı duruşu niteliğindeydi. Boyner, bu hareketiyle sadece fiziksel bir üretim değil, aynı zamanda kültürel değerlerin korunması ve yeşertilmesi gerektiği mesajını verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.