Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut olan Make-A-Wish Türkiye ile çağdaş sanat alanında üretimi ve dayanışmayı destekleyen DG Art Gallery & Projects, anlamlı bir projede bir araya geliyor.

Giriş: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:59 Güncelleme: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:00
Riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onlara umut olan Make-A-Wish Türkiye ile çağdaş sanat alanında üretimi ve dayanışmayı destekleyen DG Art Gallery & Projects, anlamlı bir projede bir araya geliyor. Kanser tedavisini başarıyla tamamlayan 9 yaşındaki Ece’nin en büyük hayali olan kendi sanat sergisini açma dileği, “Ece’nin Umut Sergisi” ile gerçeğe dönüşüyor. Resim yapmayı çok seven Ece, yaklaşık bir yıl boyunca DG Art Gallery & Projects


sanatçılarıyla birlikte çalışarak birbirinden özel eserler hazırladı. Umut, mutluluk ve hayal gücünden ilham alan çalışmaların yer aldığı sergi, çocukların hayallerinin iyileştirici gücüne dikkat çekmeyi amaçlıyor. “Ece’nin Umut Sergisi”, 9 Mayıs Cumartesi günü DG Art Gallery & Projects’te


ziyaretçilere açılıyor. Serginin açılışına Ece’nin ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra Make-A-Wish Türkiye gönüllüleri, ekip üyeleri ve DG Art Gallery & Projects sanatçıları da katılım sağlayacak. Ece, aynı zamanda Make-A-Wish Türkiye’nin kuruluşundan bu yana dileği gerçekleştirilen 6020. çocuk olarak bu özel yolculukta yerini alıyor. Sanatın birleştirici ve iyileştirici gücünü merkeze alan bu özel proje, çocukların umutlarına ışık tutarken toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kuruluşundan bu yana riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların yaşama sevincini artırmayı amaçlayan Make-A-Wish Türkiye, çocukların umutlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Ece'nin "Umut Sergisi"

