Stil değil, sevgi...

Üç çocuk annesi dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, çocuklarının yaptığı karalamaları bacağına dövme olarak kazıttı.

Giriş: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:11 Güncelleme: 11 Mayıs 2026 Pazartesi 10:11
Rihanna, çocuklarından bir izi vücudunda kalıcı hale getirdi. Barbadoslu şarkıcı, vücudundaki dövmelere yenisini ekledi. Rihanna'ya anlamlı dövmeyi yapan Keith McCurdy, dövmenin yapılma anını sosyal medyada sergiledi. Bang Bang lakaplı dövme sanatçısı, 38 yaşındaki Rihanna'nın çocuklarına atıfta bulunarak, "Bebekleri tarafından tasarlanan dövmeleri" nitelendirmesi yaptı. Rap şarkıcısı ASAP Rocky ile 2019'dan bu yana birlikte olan Rihanna'nın bu ay dört yaşına giren RZA, iki yaşında Riot adlarında oğulları ve henüz sekiz aylık Rocki adında bir kızı var. Rihanna'nın dövmesi, çocuklarının yaptığı karalamaların birebir kopyasıydı. Dövme sanatçısı, uzun yıllardır Rihanna ile çalışmasına atıfta bulunarak, "Son 10 yılı aşkın süredir benim yaptıklarımı onaylaman hayatımı değiştirdi. Seni süslemek benim için bir ayrıcalıktı, daha da önemlisi senin arkadaşın olmak bir onurdu" diye yazdı. Bang Bang, yıllar boyunca Rihanna'nın sırtına, göğsüne, boynuna, ayak bileğine ve parmaklarına dövmeler yaptı.


Jet Set

