Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Paris Moda Haftası'nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.

Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe

ANYA TAYLOR JOY

DIANE KRUGER

ALEXA CHUNG

ESTER EXPOSITO 

BARBARA SPROUSE

EILEEN GU

PHILIPPINE LEROY BEAULIEU

Paris Moda Haftası'nda sanat ve moda...

Paris Moda Haftası'nın en özel durağı olan Grand Dîner du Louvre, moda endüstrisinin sanatı koruma gücünü tescilledi. Tarihi dokuyla modern vizyonu birleştiren defile, müze mirasının yarınlara taşınması için atılan en şık adım oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Eczacıbaşı’nın merceğinden Eminönü...

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul’un tarihi kalbi Eminönü’nde sıra dışı bir gün geçirdi.
Emma Watson yeni sevgilisiyle yakalandı

'Harry Potter' filmiyle çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı.
Sabancı'dan Kadınlar Günü mesajı...

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yayımladığı mesajda, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde kararlılık vurgusu yaptı.
EPOS 7 Derneği üyeleri eğitime katıldı

Arzu Sabancı ve EPOS 7 Derneği üyeleri, Bahçeşehir Üniversitesi’nde "Sanatta Yapay Zeka" eğitimi alarak öğrencilik günlerine geri döndü.

Britney Spears yargılanacak

Britney Spears, 4 Mart'ta alkollü otomobil kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Dün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.