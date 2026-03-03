Başarım Sensin, Masumiyet Müzesi’nde...

Başarılı ancak maddi anlamda fırsat eşitsizliği yaşayan üniversite öğrencilerine burs imkânı sağlayan Başarım Sensin Derneği, dernek üyeleri ve gönüllüleriyle birlikte bu aralar dijital platformlarda büyük ilgi gören, Masumiyet Müzesi romanından uyarlanan diziyle yeniden gündeme gelen Masumiyet Müzesi’ni ziyaret etti. Romanı okumuş, dizisini izlemiş ve hikâyeden derinden etkilenmiş olan hanımlar; Orhan Pamuk’un hayal dünyasından doğan bu benzersiz müzede, kurmaca ile gerçeğin iç içe geçtiği özel bir deneyim yaşadı. Her bir vitrinde, her bir objede romanın satır aralarını yeniden keşfeden katılımcılar; kitabı adeta mekânın içinde tekrar yaşadı. Edebiyatın somutlaştığı bu atmosferde hem kültürel bir yolculuğa çıktılar hem de bir dönemin ruhunu yakından hissetme fırsatı buldular. Bu anlamlı buluşma; sanatın, edebiyatın ve dayanışmanın bir araya geldiği, hafızalarda iz bırakan kıymetli bir kültür gezisi oldu.

Onur AYDIN