David ve Victoria Beckham çifti, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'nin doğum gününü fotoğraf kareleriyle kutladı.
Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe
DAVID-VICTORIA, BROOKLYN BECKHAM
VICTORIA, BROOKLYN BECKHAM
DAVID, BROOKLYN BECKHAM
DAVID-VICTORIA, BROOKLYN BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
DAVID-VICTORIA BECKHAM
Beckham çiftinden oğullarına kutlama...
David ve Victoria Beckham çifti, ailesiyle bağını tamamen koparan oğulları Brooklyn'nin doğum gününü fotoğraf kareleriyle kutladı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.