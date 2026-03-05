Nadir hastalıklar alanında Türkiye'de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, iftar davetinde bir araya geldi.
Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe
GENEL
DR. AYŞEGÜL ALTINBAŞ
HANDE SEZER, DR. AYŞEGÜL ALTINBAŞ
HANDE SEZER
BERRİN ZORLU, HANDE SEZER
GENEL
Herdem Çare Derneği'nden iftar daveti...
Nadir hastalıklar alanında Türkiye'de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare Derneği üyeleri, iftar davetinde bir araya geldi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.