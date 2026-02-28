Sofrada yaratıcı dostluk...

Tasarım dünyasının özgün ismi Anim, markanın da uzun süredir dostu olan Can Hakko ile iş birliğine imza attı. Yaratıcı projelerine kattığı sıcaklık ve cömert heyecanla tanınan Hakko, bu özel buluşma için kapılarını açarak samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Can Hakko, iş birliği kapsamında Anim X Tanrı Misafiri koleksiyonunun öne çıkan Amerikan servisleri ve peçeteleriyle şık bir sofra hazırladı. Estetiğin misafirperverlikle harmanlandığı bu masada, sadece tasarımlar değil; hayatın içinden hikayeler de paylaşıldı.