Tarkan’dan unutulmaz gece!

Megastar Tarkan, 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena’da verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Günler öncesinden tükenen biletlerin ardından binlerce hayran, konser saatinden çok önce arena önünde toplanırken, yağmura rağmen oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti. Ellerinde Tarkan pankartları ve atkılarıyla alana gelen hayranlar, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden konser saatini sabırsızlıkla bekledi. Arena çevresinde adeta festival havası yaşanırken, coşkulu kalabalık objektiflere renkli görüntüler verdi. Öte yandan konseri izlemeye gelen bazı ünlü isimler de giriş öncesi kameralara yansıdı. Kısa süreli bekleyişin ardından salona giren davetliler, Megastar’ın sahne performansını ayakta alkışladı. Gelen davetliler arasında cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Arzu Sabancı ve Aslı Gümüşel ve Ömer Koç vardı. Arzu Sabancı, Megastar’ı locadan seyretti.

Nazif Şahin KARPUZ