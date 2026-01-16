Barınak hayvanları için sanatsal kabare

Kamos Etiler'de, "Cabaret Artistique" adlı üçüncü kişisel resim sergisinin açılışında Esma Er, birbirinden güzel şarkıları ile sahnede herkesi büyüledi. Kabare konseptinde sergilenen Esma Er tabloları davetlilerden tam not aldı. Açılış gecesine, davetli gibi katılan kabare oyuncuları eşliğinde, Esma Er, "Diamonds are Forever" adlı şarkıyı seslendirirken, kabaretik resim sergisinin, kreatif direktörlüğünü yapan dünyaca ünlü sanatçı Emre Ertürk, Esma Er'in vücuduna özel bir resim yaptı. Ertürk, yaptığı resmin üzerine, avcundaki yıldız tozunu üflemesi seyirciden büyük alkış aldı. Esma Er tablolarının satışından elde edilen gelir Fethiye Pati Park Veteriner Kliniğinde tedavi gören barınak hayvanlarının tedavisinde kullanılacak. Daha önce benzeri görülmemiş bu eğlenceli konseptin sergilendiği "Cabaret Artistique" resim sergisinin ilk gecesine, iş, cemiyet ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı. Kamos Galeri alanında "Cabaret Artistique" adlı resim sergisi, 21 Ocak tarihine kadar, akşam saatlerinde sergileniyor.