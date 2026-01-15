Davetler

Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe 09:43 Güncelleme: 15 Ocak 2026 Perşembe 09:43
Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards, en iyi ve fark yaratan stilleri, en başarılı ve ilham veren isimleri, İstanbul’da yapılan görkemli bir gecede ödüllendirdi ve unutulmaz bir geceye imza attı. Elle Style Awards 2026 ödül töreni, bu yıl da adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı gecede, davetliler şıklık yarışına girerken kırmızı halıdan renkli görüntüler yansıdı. Gecenin en dikkat çeken isimlerinden biri olan oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun kırmızı kürkü ve derin yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda tüm bakışları üzerine topladı. Cemiyet hayatının stil sahibi isimlerinden; Derin Mermerci, Arzu Sabancı, Alara Koçibey ve Elif Dürüst gecede şık tarzlarıyla göz doldurdular.

Nazif Şahin KARPUZ

