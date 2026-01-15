Güncel

"Yüreğin Nuru" sergisi...

İpek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren “Yüreğin Nuru Sergisi” el sanatı severlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 15 Ocak 2026 Perşembe 17:15 Güncelleme: 15 Ocak 2026 Perşembe 17:45
"Yüreğin Nuru" sergisi...

Kadınlara ait bir halk sanatı olarak kuşaktan kuşağa aktarılan ipek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren “Yüreğin Nuru Sergisi”, Arı Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen Anadoludakiler–Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi” kapsamında oluşturulan sergi, kültürel mirasın korunması ve kadın emeğinin görünür kılınması açısından önemli bir odak oluşturdu. Açılışta konuşan KADUM Direktörü ve projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu “Kültürel mirasın en önemli yaratıcısı ve taşıyıcıları olan kadınlar, el sanatlarıyla ekonomik değer üretirken, kültürel mirasa kattıklarıyla, bir halkın tarihini ve değerlerini, gelecek nesillere aktaran hazineler üretirler. Ve bu zenginliği en üst düzeyde değerlendirmek, Nallıhan’ın coğrafi işarete sahip, özellikli ipek iğne oyalarının yurt içi ve dışında hak ettikleri değere erişmesine imkân pencereleri açmak, ülkemizin en sorunlu alanlarından biri olan kadın istihdamı, müteşebbisliği açısından da büyük bir potansiyel barındırıyor. Ki bu bağlamda, Anadoludakiler Projesinde olduğu gibi, kültür ekonomileri geliştirildikçe küresel kültürel miras akışı içinde, ülkemizin yeri de pekişiyor.” dedi. Açılış konuşmacıları arasında yer alan Gürsel Baran “Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan, kadın üreticilere güç kazandıran, doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Nallıhan’ın coğrafi işaretli ürünü iğne oyalarına şehrimizin kıymetli üniversitesi Çankaya Üniversitesi KADUM tarafından üstlenilen toplumsal sorumluluk projesiyle destek verilmesi takdire şayan’dır. Projenin kadın üreticilerin güçlendirilmesini hedeflemesi ayrıca kıymetli, kadınlar bulundukları her alana katkı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarman “ Bu sergi gösterimi boyunca geniş kitlelere ulaşarak kültürümüzün seçkin örneklerinin yayılmasına katkı sağlayacak. Projenin çok kapsamlı boyutlarıyla ülkemiz için örnek oluşturmasını temenni ediyor, bilhassa çocuklardan başlayarak yeni nesillerin somut olmayan kültürel mirasımıza dair farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz” dedi. Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu “Nallıhan uzak bir ilçe olmakla birlikte bu projeyle artık sesimiz daha yakında duyuluyor” tespitini yaptı. Dış İşleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay “İğne oyasındaki sabır ve emek diplomaside de geçerlidir. Sonuçları da üretkenliği ve yararıyla benzerdir. KADUM tarafından gerçekleştirilen proje yüksek katma değerli ve kadınların verimliliğini el sanatları yoluyla arttırması açısından anlamlı” şeklinde saptamalarda bulundu.

“Yüreğin Nuru Sergisi”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Koç'tan Turan'a plaket...

Bugün gerçekleşen genel kurulda görevini Ozan Diren'e bırakan TÜSİAD Genel Başkanı Orhan Turan'a, TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından plaket verildi.

Güncel "Yüreğin Nuru" sergisi...

İpek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren “Yüreğin Nuru Sergisi” el sanatı severlerin beğenisine sunuldu.

Davetler Yılın stil sahipleri ödüllendirildi

Bir kadın dergisinin yılın en stil isimlerini belirlediği Style Awards Ödülleri önceki gece sahiplerini buldu.

Davetler Boğaz'da anlamlı buluşma

Cemiyet hayatının önde gelen hayırsever isimleri, Bircan Bircan Derneği'nin düzenlediği davette bir araya geldi.
Güncel Yalıda kahvaltı daveti...

Fulya Nayman, yakın dostları için yalısında kahvaltı daveti verdi.
Jet Set Cooper'ın annesi Türk dizisi fanı

Dünyaca ünlü aktör Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde katıldığı programda annesinin Türk dizisi fanı olduğunu söyledi.

Güncel Romantik tatil...

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile birlikte tatile çıktı.
Güncel Garih'e ailece kutlama...

Dalia Garih, doğum gününü ailesiyle birlikte kutladı.

Jet Set Karlar içinde poz verdi

İngiliz oyuncu Jason Statham'ın nişanlısı Rosie Huntington-Whiteley, tatil için gittiği Alpler'de poz verdi.

Güncel Koç'a “Hayal Atlası”

İşleri için Ankara'ya giden Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, ressam Funda İyce Tuncel'in, “Hayal Atlası” isimli tablosunu koleksiyonuna ekledi.
Güncel Bolu'da kar tatili...

İç mimar Alara Koçibey, Bolu'da hayata geçirdiği projesinde kar tatili yaptı.
Güncel Çölde 10. yaş kutlaması...

Neslişah Alkoçlar ile Engin Altan Düzyatan çifti oğulları Emir'in 10. yaşını kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.