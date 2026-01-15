Kadınlara ait bir halk sanatı olarak kuşaktan kuşağa aktarılan ipek iğne oyalarının seçkin örneklerini bir araya getiren “Yüreğin Nuru Sergisi”, Arı Kültür ve Sanat Merkezi’nde yoğun katılımla açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle yürütülen Anadoludakiler–Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi” kapsamında oluşturulan sergi, kültürel mirasın korunması ve kadın emeğinin görünür kılınması açısından önemli bir odak oluşturdu. Açılışta konuşan KADUM Direktörü ve projenin koordinatörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu “Kültürel mirasın en önemli yaratıcısı ve taşıyıcıları olan kadınlar, el sanatlarıyla ekonomik değer üretirken, kültürel mirasa kattıklarıyla, bir halkın tarihini ve değerlerini, gelecek nesillere aktaran hazineler üretirler. Ve bu zenginliği en üst düzeyde değerlendirmek, Nallıhan’ın coğrafi işarete sahip, özellikli ipek iğne oyalarının yurt içi ve dışında hak ettikleri değere erişmesine imkân pencereleri açmak, ülkemizin en sorunlu alanlarından biri olan kadın istihdamı, müteşebbisliği açısından da büyük bir potansiyel barındırıyor. Ki bu bağlamda, Anadoludakiler Projesinde olduğu gibi, kültür ekonomileri geliştirildikçe küresel kültürel miras akışı içinde, ülkemizin yeri de pekişiyor.” dedi. Açılış konuşmacıları arasında yer alan Gürsel Baran “Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlayan, kadın üreticilere güç kazandıran, doğal ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Nallıhan’ın coğrafi işaretli ürünü iğne oyalarına şehrimizin kıymetli üniversitesi Çankaya Üniversitesi KADUM tarafından üstlenilen toplumsal sorumluluk projesiyle destek verilmesi takdire şayan’dır. Projenin kadın üreticilerin güçlendirilmesini hedeflemesi ayrıca kıymetli, kadınlar bulundukları her alana katkı sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Arı Okulları Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarman “ Bu sergi gösterimi boyunca geniş kitlelere ulaşarak kültürümüzün seçkin örneklerinin yayılmasına katkı sağlayacak. Projenin çok kapsamlı boyutlarıyla ülkemiz için örnek oluşturmasını temenni ediyor, bilhassa çocuklardan başlayarak yeni nesillerin somut olmayan kültürel mirasımıza dair farkındalığını arttırmayı hedefliyoruz” dedi. Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu “Nallıhan uzak bir ilçe olmakla birlikte bu projeyle artık sesimiz daha yakında duyuluyor” tespitini yaptı. Dış İşleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay “İğne oyasındaki sabır ve emek diplomaside de geçerlidir. Sonuçları da üretkenliği ve yararıyla benzerdir. KADUM tarafından gerçekleştirilen proje yüksek katma değerli ve kadınların verimliliğini el sanatları yoluyla arttırması açısından anlamlı” şeklinde saptamalarda bulundu.