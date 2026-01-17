İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Tarkan'ı 6 yıl aradan sonra Volkswagen Arena'da dinledi.
Giriş: 17 Ocak 2026 Cumartesi
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ARZU SABANCI
ASLI GÜMÜŞEL
Tarkan’dan unutulmaz gece!
