HT Kulüp 729. bölüm...

Akın Ailesi'nin açılış daveti... Altın Küre Ödül töreni... Rahmi Koç'un torunlarıyla geçirdiği keyifli günü... Türkiye Down Sedromlular Derneği'nin yıldönümü kutlaması ve daha fazlası HT Kulüp'te... HT Kulüp 18 Ocak Pazar saat 21.00'da Bloomberg HT'de...
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.