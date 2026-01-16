Davetler

Kozmetiğe Sabancı ve Hakko dokunuşu...

Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı'nın lüks kozmetik markası SUZİ X, Vakko ile işbirliği yaptı.

Giriş: 16 Ocak 2026 Cuma 09:33 Güncelleme: 16 Ocak 2026 Cuma 09:34
Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve arkadaşı Gökhan Eşeli'nin Longvity (Uzun ve sağlıklı yaşam) sloganıyla gelştirdikleri SUZİ X isimli kozmetik markası Vakko ile işbirliğini duyurdu. Dün gerçekleştirlen davetle bir araya gelen Suzan Sabancı, Gökhan Eşeli ve Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, markalarının bir araya gelmesinin heyecanını yaşadılar. Suzan Sabancı geçtiğimiz yıl çıkardığı markanın ortaya çıkış hikayesini 'Gökhan Eşeli Bey’in Kübalılar ile geliştirdiği muhtelif ürünler var longevity (uzun ve sağlıklı yaşam) için ben de kullanıyorum. Gökhan Bey'in ürünlerinde öne çıkan bir krem vardı, kullandım ve çok beğendim arkadaşlarıma önerdim, onlar da çok beğendi. Bunu neden herkesle tanıştırmayalım dedim ve daha gelişmiş versiyonu için bir girişimde bulunduk. Hem erkekler hem de kadınlar için bir ürün. Krem cilt yapılanması ve diriliği için çok başarılı. Birçok kullandığım üründen çok daha iyi. Benim hayat tarzımı da Gökhan Bey iyi bildiği için ‘gel adını Suzi X yapalım’ diye önerdi. Başka kişilere de yararlı olsun diye tanıtımına girdim.' sözleriyle anlatmıştı.

Suzan Sabancı SUZİ X Vakko

