Paris'te moda rüzgarı...

Moda haftalarının heyecanla beklenen dönemi, 2026 Paris Haute Couture Haftası başladı.

Moda dünyasının kalbi Paris'te yeniden attı. Dört gün boyunca, başkent sezonun Bahar-Yaz 2026 haute couture defileleriyle göz dolduracak. Chanel ev sahipliğinde Paris Moda Haftası’nın parıltısı bir kez daha parladı. Paris'teki Fashion Week 2026 takvimine kaydedilen moda devleri arasında en başta Chanel yer aldı. 1910 yılında Coco Chanel tarafından kurulan ikonik moda evi. Modanın önde gelen yaratıcılarından olan Chanel, hem şık hem de rahat parçalar tasarlayarak kendi zamanını belirledi. Defileyi izlemeye ise Nicole Kidman, Dua Lipa ve Asap Rocky gibi dünya yıldızları gelerek yeni koleksiyon defilesini ön sıralardan izledi.

