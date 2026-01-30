Ünlü yıldızlar defilede...

Alessandro Michele imzası taşıyan Valentino İlkbahar/Yaz 2026 Haute Couture koleksiyonu Paris Moda Haftası'nda podyuma taşındı. Defile, geleneksel runway formatı yerine izleyicinin modelleri tek tek deneyimlediği dairesel bir düzen içinde sunuldu. Bu kurgu, koleksiyondaki parçaların bütün içinde erimesi yerine, her birinin ayrı ayrı algılanmasını sağladı. Böylece her silüet, couture işçiliği ve form diliyle ön plana çıktı. Koleksiyonun öne çıkan parçaları arasında 1940’lar hissi taşıyan trapunto dikişli etek-ceket takımlar dikkat çekti. Yapılı ama sert olmayan bu silüetler, couture’un zamansız terzilik anlayışını güncel bir bakışla yorumladı. Siyah ipek kadifeden drapeli elbiseler ise 1910’ların akışkan formlarına referans verirken, hacim ve ağırlık arasındaki dengeyi öne çıkardı. Valentino Haute Couture 2026 koleksiyonu, belirli bir tema ya da anlatıya bağlı kalmadan; silüet, kumaş ve detay gücü üzerinden ilerleyen bir couture vizyonu ortaya koyuyor. Michele’in dönemler arasında özgürce dolaşan estetik bakışı, koleksiyonu zamansız ama güçlü bir noktaya taşıyor. Defileyi ön sıradan izleyen isimler arasında Dakota Johnson, Tyla, Kirsten Dunst, Lily Allen ve Shay Mitchell vardı.