Beckham'a Sanat ve Edebiyat Nişanı...

Moda dünyasındaki başarısını Paris’te aldığı "Sanat ve Edebiyat Nişanı" ile taçlandıran Victoria Beckham, törende ailesine duygu dolu bir teşekkür sundu. Beckham’ı bu gurur gününde eşi ve çocukları yalnız bırakmazken, en büyük oğlu Brooklyn’in törene katılmaması aile içi kriz iddialarını yeniden alevlendirdi. Victoria Beckham, moda dünyasına sunduğu katkılar nedeniyle Fransa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Sanat ve Edebiyat Nişanı (Ordre des Arts et des Lettres) ile onurlandırıldı. Paris’te düzenlenen törende ödülü, Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati bizzat takdim etti. 51 yaşındaki tasarımcıyı bu gurur gününde eşi David Beckham, çocukları Romeo, Cruz ve Harper yalnız bırakmadı. Törende ayrıca aile dostları ve çocuklarının kız arkadaşları da hazır bulundu. Ancak ailenin en büyük oğlu Brooklyn Beckham, törene katılmayarak dikkatleri üzerine çekti. Eşi Nicola Peltz ile ABD'de yaşayan Brooklyn’in; babasının 50. yaş günü, annesinin belgesel galası ve babasının şövalyelik töreninden sonra bu önemli etkinliğe de katılmaması, aile içindeki kopuş iddialarını bir kez daha güçlendirdi.