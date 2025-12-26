2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme'de özel teknelerinde ya da sahillerde geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.

Giriş: 26 Aralık 2025 Cuma

SUZAN SABANCI

YASEMİN ERGENE

YASEMİN ERGENE

YASEMİN ERGENE

RONİT GÜLCAN

RONİT GÜLCAN

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ALİZE DİNÇKÖK

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

GAMZE KEÇELİ

EDVİNA SPONZA 

EDVİNA SPONZA 

EDVİNA SPONZA 

MARİA EL HADEF

MARİA EL HADEF

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

NİL UYGUNER

NİL UYGUNER

NİL UYGUNER

PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO YEŞİL

PİA HAKKO YEŞİL

PINAR KOHEN

PINAR KOHEN

PINAR KOHEN

2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme'de özel teknelerinde ya da sahillerde geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Noel sofrasında bir arada...

Bettina Machler, çocukları ve torunları için yeni yıl sofrası hazırlayarak davet verdi.
Prens ve ailesi halkla selamlaştı

Kraliyet ailesi, Noel ayinine giderken kilise yolunda halkla selamlaştı. Prenses Kate Middleton'a halkın ilgisi büyüktü.
Yeni koleksiyona davet

Özgün takı tasarımcısı Zeynep Erol, yeni koleksiyonu “Yaşama Sevinci”ni düzenlediği özel lansman davetiyle tanıttı.
2025'te yaza damga vuranlar...

Yaz tatilini Bodrum ve Çeşme’de özel teknelerinde ya da sahillerde geçiren sosyetenin güzel hanımları, 2025'te yaza damga vuracak fotoğraflara imza attılar.
Tenis yıldızı evlendi

Kortların yıldızı Venus Williams ile Danimarkalı oyuncu ve yönetmen Andrea Preti nikah masasına oturdu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.