Orkun Grubu’na Uluslararası Başarı Ödülü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni, Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden firmaları bir araya getirdi.

Giriş: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:36 Güncelleme: 29 Ocak 2026 Perşembe 10:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni, Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden firmaları bir araya getirdi. Dünya genelinde faaliyet gösteren 250 şirket arasında yer alan ve 45 Türk firmasının bulunduğu listede yer alma başarısı gösteren Orkun Uluslararası Nakliyat İhracat ve Ticaret Limited Şirketi, uluslararası pazarlardaki güçlü konumunu bir kez daha tescilledi. Orkun Grubu adına ödül, Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Karadeniz’i temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Dilhan Karadeniz tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alındı. Bu ödül, Orkun Grubu’nun küresel ölçekteki kurumsal gücünü ve Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil eden öncü firmalar arasındaki yerini pekiştirdi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödülleri Töreni, Türkiye'yi yurtdışında başarıyla temsil eden firmaları bir araya getirdi.
