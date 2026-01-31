Yakın dostlar Dubai'de buluştu

İşleri için Dubai'de olan Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, kendi spor salonunu açan yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar Demirağ ve ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile bir araya geldi. Birlikte hasret gideren yakın arkadaşlar daha sonra Aslışah Hanım'ın salonunda form tuttular. Birlikte poz veren arkadaşlardan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, bu kareleri "İyi arkadaşlık: aynı anda hem gülmek hem güçlenmek" notuyla paylaştı. Fit güzel Aslışah Alkoçlar Demirağ, Dubai'de hayata geçirdiği spor merkezinden videolar ve fotoğraflar paylaşarak her fırsatta sağlıklı yaşamın önemini takipçilerine gösteriyor.