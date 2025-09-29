Efekt yorumlarına esprili yanıt

YASA Holding Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Yalçın Sabancı'nın eşi Neslihan Sabancı, ınstagram paylaşımlarına uyguladığı efektlerine yapılan yorumlara esprili bir yanıt verdi. Instagram hesabında; lüks yaşam tarzına dair kareler, seyahat temalı görseller ve estetikle oynanmış fotoğraflarla öne çıkan Sabancı, Ferrari'yle yaptığı efektle gündeme gelmişti. Kültür Yolu Festivali'ne katılan Sabancı, yeni karesini esprili bir yazıyla paylaştı. 'Bakın kendimi monte ettim nasıl olmuş? Bu görüntüyü kaçıramazdım.' Açıklamasıyla yeni fotoğraf karesini yayınlayan Sabancı'nın esprili yanıtı çok sayıda beğeni aldı. Neslihan Sabancı’nın gelinleri de en az kendisi kadar merak ediliyor. Oğlu İlhan Sabancı, sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Sabancı ile evlidir.