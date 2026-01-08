Herdem Çare'den toplantı...

Nadir hastalıklar alanında Türkiye’de önemli çalışmalar yürütmek için yola çıkan Herdem Çare TBLIXR1 Araştırma ve Destek Derneği ile ACURARE iş birliği toplantısı üyelerle bir arada gerçekleşti. Tanıdan, tedaviye, araştırmadan, kliniğe mottosuyla yola çıkılan toplantı Acıbadem Üniversite'sinde düzenlendi. Dernek üyeleri toplantıyla atacakları somut adımları değerlendirdi. Dr. Ayşegül Altınbaş'ın kurucu başkan olduğu, yönetim kurulu üyesi Berrin Zorlu'nun da bulunduğu toplantıya üyelerden Fatoş Altınbaş ve Hande Sezer de katıldı.