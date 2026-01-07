“Daha Fazlasına Değer”

Gastronomiden müziğe, sanattan sosyal hayata uzanan çok katmanlı kurgusuyla davet; “Let’s Do Dinner” yaklaşımını merkeze alan deneyimsel bir geceye dönüştü. Gecenin çıkış noktası olan sofra, yalnızca bir yemek alanı değil; sohbetin, paylaşımın ve anı birlikte çoğaltmanın simgesi oldu. Lezzetin merkezde olduğu gecede, Türkiye gastronomi sahnesinin öncü isimlerinden Maksut Aşkar’ın imza dokunuşlarıyla hazırlanan menü, davetlileri sofrada bir araya getirirken; ilerleyen saatlerde müzik ve performansla deneyim çok duyulu bir kutlamaya dönüştü. Gökçe Bahadır, Emir Ersoy Orkestrası eşliğinde sahne alarak geceye ritim ve dinamizm kattı. Sanat, moda, müzik, gastronomi, basın, televizyon ve sinema dünyasından seçili isimlerin bir araya geldiği geceye iş insanı Tuncay Özilhan da katıldı.

Nazif Şahin KARPUZ