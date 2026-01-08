Güncel

Resmen boşandı

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman ve şarkıcı Keith Urban, 19 yıllık evliliklerini bitirerek resmen boşandı.

Giriş: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:11 Güncelleme: 08 Ocak 2026 Perşembe 10:47
Resmen boşandı

Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile Counrty şarkıcısı Keith Urban'ın boşanma davası sonuçlandı. 58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 29 Eylül 2025'te 58 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Keith Urban'la, 19 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurmuş, bir gün sonra da boşanma davası açmıştı. İki çocuklu çiftin dün Nashville'deki mahkemede boşanma anlaşmasına vardıkları öğrenildi. Boşanma protokolüne göre taraflardan hiçbiri nafaka veya eş desteği ödemeyecek. Nicole Kidman, iki kızı Sunday Rose ve Faith Margaret'in velayetini aldı. Kızları; yılın 306 günü anneleriyle kalacak. Keith Urban ise kızlarıyla her iki haftada bir görüşecek. Eşlerden her ikisinin de aylık gelirlerinin 100 bin doları aşması nedeniyle çocuk nafakası ödemeyecekleri konusunda da anlaştıkları öğrenildi. Mahkeme belgelerine göre, Nicole Kidman ile Keith Urban, yatırımlar, banka hesapları, ev eşyaları, beyaz eşyalar, araçlar ve kişisel eşyalar da dâhil olmak üzere tüm malların karşılıklı anlaşma ile bölüşüleceği ve her birinin şu anda sahip olduğu malları elinde tutacağı konusunda da anlaştı. Ayrılan eşler ayrıca, kendi avukatlık ücretleri ve masraflarından da sorumlu olacak.

Nicole Kidman Keith Urban boşanma

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Caddeler Bebek'te doğum günü kutladı

İş insanı Ali Koç, geçtiğimiz akşam Bebek’teki mekânda yakın bir arkadaşının doğum günü partisine katıldı.

Güncel Boyner çifti konuşmacı oldu

iş insanları Cem-Ümit Boyner çifti, özel bir panel düzenleyerek konuşmacı oldular.

Jet Set Hadid'in yeni tarzı...

Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, yüzü olduğu marka için sarı saçlarını siyaha boyattı.
Magazin Hattı 15. yıla özel gala...

Türkiye Down Sendromu Derneği, 15. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir gala gecesiyle kutladı.

Güncel HT Kulüp'te bu hafta...

Hande Uluğ'un sunduğu HT Kulüp, pazar saat 21:00'da Bloomberg HT ekranlarında...
Güncel Koç Ailesi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Rahmi Koç ve ablası Semahat Arsel'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Güncel Açılışta buluştular

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Kadıköy'deki açılışta bir araya geldi.
Güncel Dürüst'ün bakım günü...

Yoğun iş temposuna devam eden Elif Dürüst, bir gününü kendine ayırarak soluğu kuaförde aldı.

Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

İş ve sanat dünyasının tanınmış isimleri giyim markasının 2025-2026 Sonbahar/Kış Koleksiyonu için bir araya geldi.
Jet Set Türk mücevherleri taktı

Dünyaca ünlü şarkıcı Lara Fabian, geçtiğimiz aylarda İstanbul’da verdiği özel konserde Türk mücevher markasının tasarımlarını tercih etti.

Güncel Dokuz yıllık evlilik bitiyor...

Ünlü müzayedeci Raffi Portakal'ın kızı Maya Portakal Bitargil, Hatay'ın ünlü iş insanları arasında yer alan İbrahim Bitargil ile 9 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdi
Güncel Üreticiye destek için yola çıktı

Bir süredir İzmir'de köy yaşamını deneyimleyen Elif Boyner, üreticilere destek olmak için Amasya'ya gitti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.