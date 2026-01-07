Güncel

Yeni tarifler için Singapur'da...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı.

Giriş: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:00 Güncelleme: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:00
Yeni tarifler için Singapur'da...

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı. Singapur’un önemli halk pazarı Pasar Geylang Serai’de Malay bitkisel tıbbının dördüncü kuşak temsilcisi şifacı Bayan Siti Norhuda ve World Gourmand Awards ödüllü “Food of Singapore Malays” kitabının yazarı Bay Khir Johari ile şifalı ve sağlıklı geleneksel Malay reçetelerini konuşan Sabancı, kitabı için yeni reçeteler topladı. Pasar Geylang Serai'nin ziyaretinde kendine Malay geleneksel mutfaklarında kullanılan Pandanus amaryllifolius (Pandan yaprağı), Psophocarpus tetragonılobus (Winged bean), Garcinia atroviridis, Durian, Tapioca, Kaffir lime, Musa acuminata, Musa balbisiana gibi muz çeşitleri, Muranya koenigii (Köri yaprağı), Kişniş, Hardal tohumu, Asya, Tay ve Hint patlıcanları, Water chestnut (Elocharis dulcis) gibi hem lezzetli hem de şifalı bitkilerle tanıştırdığını söyleyen Aslıhan Hanım, heyecanını sopsyal medya hesabından da paylaştı.



Aslıhan Koruyan Sabancı Singapur

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Sabancı parti verdi

İş insanı Sevil Sabancı, Sabancı Korusu'nda yer alan köşkünde dostlarına özel bir parti düzenledi.
Güncel Yeni tarifler için Singapur'da...

Verdiği sağlıklı yemek tarifleriyle tanınan yazar Aslıhan Koruyan Sabancı, yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı.

Magazin Hattı “Daha Fazlasına Değer”

Birlikteliğin, paylaşmanın ve sofrada başlayan anların değerini odağına alan “Daha Fazlasına Değer”i, gerçekleşen özel bir davetle kutlandı.
Jet Set Ünlü yıldızlar Karayipler'de mahsur...

ABD’nin Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya yönelik yürüttüğü operasyon sırasında hava sahasının kapatılması, Hollywood yıldızlarından Leonardo Dicaprio ve Natalie Portman gibi isimleri iptal edilen uçuşlar nedeniyle St. Barts ve çevresinde mahsur bıraktı.
Güncel Torunlarıyla yemeğe çıktı

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, torunları Esra, Aylin ve Kerim Rahmi, Sadberk Leyla Koç ile yemeğe çıktı.

Güncel Sabancı kamera karşısında...

Bir mücevher markasıyla iş birliği yapan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, evinde poz verdi.
Jet Set Costa Rica'da romantik tatil...

Ünlü aktör Hugh Jackman ile Sutton Foster Costa Rica'da tatil yaptı.
Güncel Ayvalık'ta bir arada...

Bitkileri çok iyi tanıyan ve şifalarını bilen Emine Boyner, ikiz ablaları Elif ve Ayşe Boyner'i Ayvalık'ta ağırladı.
Jet Set Jolie, ABD'den taşınıyor

Angelina Jolie, çocuklarıyla birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki evini satışa çıkardı.
Güncel 2025 anılarını paylaştı

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner eşi Cem Boyner'le 2025 anılarını paylaştı.

Güncel Koç, “Gastronomi ve Deniz” sergisini gezdi

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, İstanbul Yelken Kulübü Sergi Komitesi tarafından hazırlanan “Gastronomi ve Deniz” sergisini ziyaret etti.
Güncel Ailece bir arada...

DEMSA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, yeni yıla ailesiyle birlikte merhaba dedi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.