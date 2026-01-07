Yeni tarifler için Singapur'da...

World Gourmand Cookbook Awards’ta “Best Diet Cookbook in the World ve Best Book of the Year, Best of the Best' kategorilerinde ülkemize dünya birinciliği ve dünya ikinciliği kazandıran yazar Aslıhan Koruyan Sabancı yeni reçeteler için Singapur’u keşfe çıktı. Singapur’un önemli halk pazarı Pasar Geylang Serai’de Malay bitkisel tıbbının dördüncü kuşak temsilcisi şifacı Bayan Siti Norhuda ve World Gourmand Awards ödüllü “Food of Singapore Malays” kitabının yazarı Bay Khir Johari ile şifalı ve sağlıklı geleneksel Malay reçetelerini konuşan Sabancı, kitabı için yeni reçeteler topladı. Pasar Geylang Serai'nin ziyaretinde kendine Malay geleneksel mutfaklarında kullanılan Pandanus amaryllifolius (Pandan yaprağı), Psophocarpus tetragonılobus (Winged bean), Garcinia atroviridis, Durian, Tapioca, Kaffir lime, Musa acuminata, Musa balbisiana gibi muz çeşitleri, Muranya koenigii (Köri yaprağı), Kişniş, Hardal tohumu, Asya, Tay ve Hint patlıcanları, Water chestnut (Elocharis dulcis) gibi hem lezzetli hem de şifalı bitkilerle tanıştırdığını söyleyen Aslıhan Hanım, heyecanını sopsyal medya hesabından da paylaştı.