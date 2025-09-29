Instagram paylaşımlarına uyguladığı Photoshop efektleriyle gündeme gelen Neslihan Sabancı, yorumlara esprili bir cevap verdi.
Giriş: 29 Eylül 2025 Pazartesi
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
NESLİHAN SABANCI
Efekt yorumlarına esprili yanıt
Instagram paylaşımlarına uyguladığı Photoshop efektleriyle gündeme gelen Neslihan Sabancı, yorumlara esprili bir cevap verdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.