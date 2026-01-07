Ünlü yıldızlar Karayipler'de mahsur...

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı Venezuela merkezli operasyonun beklenmedik sonuçları Karayipler’e uzandı. Ulaştırma Bakanı Sean Duffy’nin, Nicolás Maduro’yu yakalama operasyonu sırasında Venezuela hava sahasını kapatma kararı alması, yılbaşı tatilini Karayipler’de geçiren ünlü isimlerin dönüş planlarını altüst etti. Ticari uçuşlar ve özel jetler durdurulurken, Queen Latifah’tan Leonardo DiCaprio’ya, Mike Tyson’dan Natalie Portman’a kadar birçok yıldız St. Barts, Saint Martin ve Anguilla hattında günlerce beklemek zorunda kaldı. Pagesix’e göre, St. Barts'taki bazı ünlüler ve diğer sosyetik kişiler, daha büyük adadan uçmak umuduyla Saint Martin ve Anguilla gibi komşu adalara tekneyle gitmeye başladılar.