D Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve D Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in oğulları Emil Ata'nın Güzeliş St. John’s Northwestern Academy okulunu kazandı. Basketbolla ilgilenen Emil Ata spor hayatına eğitim alarak devem edecek. Oğlunun başarısıyla gururlanan Şükran Güzeliş ise Emil Ata'yı okulu için yurtdışına çıkardı. 'Yolun açık olsun paşam. Yıllarca verdiğin emek, disiplin ve tutkuyla hayalini kurduğun yerdesin. Artık St. John’s Northwestern Academy DME'nin bir parçasısın! Basketbol sahasında ter döktüğün, sabah akşam çalıştığın, asla pes etmediğin günlerin karşılığını almanın mutluluğunu yaşa! Her zaman yanında olacağız oğlum, gururumuzsun' notuyla özel günlerinden anlarını paylaştı.