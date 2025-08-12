Alaçatı'da eğlendiler...

Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile tatile çıktı. Alaçatı'yı seçen çift dün akşam Alaçatı'da Kenan Doğulu'nun konserine katılıp doyasıya eğlendi. Nazlı Kayaaslan, konserde sevgilisi Cem Hakko'nun elini tutarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çift daha sonra kendileri gibi tatilde olan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldi. Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan eğlenceli ekibe çok sayıda beğeni atıldı.