Alaçatı'da eğlendiler...

Tatil için Alaçatı’ya giden Cem Hakko ve Nazlı Karaaslan çifti Kenan Doğulu konserinde eğlendikten sonra Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldiler.

Giriş: 12 Ağustos 2025 Salı
Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, sevgilisi Nazlı Kayaaslan ile tatile çıktı. Alaçatı'yı seçen çift dün akşam Alaçatı'da Kenan Doğulu'nun konserine katılıp doyasıya eğlendi. Nazlı Kayaaslan, konserde sevgilisi Cem Hakko'nun elini tutarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çift daha sonra kendileri gibi tatilde olan Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldi. Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşan eğlenceli ekibe çok sayıda beğeni atıldı.



Kenan Doğulu Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ

Tatil Bodrum'da ünlü misafirlerini ağırladılar

Bodrum'da tatil yapan Berna Uyanoğlu ve İngiliz eşi Patrick Meehan, moda devi Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi ağırladı.
Güncel Boyner'in köy hayatı...

Bir süredir köy yaşamını deneyimleyip Sazak'ta yeni hobiler edinerek kendini geliştiren Elif Boyner, köy hayatını sosyal medya hesabından paylaştı.
Tatil Bodrum'da tekne sefası...

İş insanı Ali Koç, yakın arkadaşlarıyla lüks yatında bir araya geldi.
Güncel Üç nesil bir arada kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Monik İpekel, kızı Reyhan İpekel ile torunu Yasmin Gülman'ın doğum gününü kutladı
Güncel Ailece tatil yaptılar...

Bettina Machler, ailesiyle birlikte geçirdiği tatilden renkli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Jet Set Kate Moss İspanya'da...

Top model Kate Moss, kızı ve kızının erkek arkadaşıyla çıktığı İspanya tatilinde, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Magazin Hattı Işıltılı yaz partisi...

Cemiyet hayatının ünlü hanımları mücevher etkinliğinde bir araya geldi.
Tatil Bodrum'da aşk tatili devam ediyor...

İş dünyasının genç ismi Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile birlikte çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor.
Güncel Gülman, seyahate çıktı

Seyahate çıkan Feryal Gülman'ın yeni rotası Hollanda oldu
Caddeler Bodrum tatilcileri caddelerde...

Gecesiyle, gündüzüyle Bodrum caddelerini boş bırakmayan tatilcilerden Beyza Uyanoğlu, Aslı Gümüşel ve Eda Kosif, gözde tatil merkezinde objektiflere yansıdılar.
Güncel Ailece Boğaz'da kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, abisinin doğum gününü Boğaz'daki bir mekanda kutladı.

