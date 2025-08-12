Alaçatı'da eğlendiler...

Tatil için Alaçatı'ya giden Cem Hakko ve Nazlı Karaaslan çifti Kenan Doğulu konserinde eğlendikten sonra Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldiler.

Giriş: 12 Ağustos 2025 Salı

