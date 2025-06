Sabancı'ya Portekiz'de özel ödül...

Dünya Gıda Zirvesi’nin son günü gerçekleşen ve Yemek Kitaplarının Oskarları Sayılan “World Gourmand Cookbook Awards Best of the Best 30 Years, 1995 -2025 “ 30 Yılın En İyi Yemek Kitapları Ödül Töreni 21 Haziran 2025 tarihinde Portekiz Cascais “Estoril Congress Center’da”gerçekleşti. Zirveye konuşmacı olarak katılan Aslıhan Koruyan Sabancı'nın 2017 yılında yayınladığı “Çocuklar için Gurme Lezzetler Bebeklikten Yetişkinliğe Sağlıklı bir Yaşam Tarzı” kitabı, Son 30 Yılın En iyi Yemek Kitabı ödülünün sahibi oldu. Aslıhan Hanım ödülünü Gourmand Cookbook Awards Başkanı Sn. Edouard Cointreau’nun elinden aldı. Aslıhan Koruyan Sabancı, mutluluğunu eşi iş insanı Demir Sabancı ile birlikte yaşadı. Birlikte fotoğaraf çektiren Sabancı, gurur duyduğunu belirterek; 'Kültürüyle, Doğal Güzellikleri ve Kaynaklarıyla, Tabatıyla, İnsanıyla, Mutfağıyla gurur duyduğum Güzel Ülkemiz adına aldığım ödülden dolayı çok mutluyum. Türkiye’ye bu kategoride verilen tek ödülü almaktan büyük bir onur ve mutluluk duydum. Üstelik üç çocuğumdan ikisi yanımdaydı ve ödül kazanan kitabım da çocuklar için yazdığım kitaptı. Bu nedenle bu an benim için çok daha anlamlı ve özel oldu' dedi.