Güncel

'Doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı'

Ailesiyle birlikte Londra'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, tatil karelerini 'Doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı' notuyla yayınladı.

Giriş: 14 Ağustos 2025 Perşembe
'Doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı'

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Neslişah Alkoçlar Düzyatan ailesiyle birlikte çıktığı Londra tatilinden kareleri 'Son zamanlarda hayatın yumuşak bir karışımı-doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı ve benim sessiz parçalarım' notuyla paylaştı. Oyuncu eşi Engin Altan Düzyatan ve çocuklarıyla birlikte İngiltere seyahatine çıkan Neslişah Hanım, bol bol gezerek şehri keşfetti. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın ailece çekildikleri tatil fotoğrafları takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.





NEslişah Alkoçlar Düzyatan İngiltere tatil londra

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 21 yıllık evlilik bitti

İş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu çifti, 21 yıllık evliliklerini sonlandırdı.
Tatil Antebi, kızlarıyla mavi sularda...

İş insanı İzzet Antebi, Bodrum'da başladığı tatiline kızlarıyla devam ediyor.
Güncel Eğlenceli kutlama...

Ünlü iç mimar Alara Koçibey, yakın dostu Tuvana Büyükçınar'ın 50. yaş partisinden eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncel 'Doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı'

Ailesiyle birlikte Londra'da tatil yapan Neslişah Alkoçlar Düzyatan, tatil karelerini 'Doğanın güzelliği, sevginin rahatlığı' notuyla yayınladı.
Güncel 'Arkadaşımla birlikte, muhteşem'

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, Mısırlı aktris ve şarkıcı Yousra ile bir araya geldi.
Tatil Teknede misafir var...

Yaz başından bu yana Bodrum'da tatil yapan Serdar Bilgili, ultra lüks teknesinde misafirlerini ağırladı.
Tatil Vikings'in Ragnar'ı Bodrum'da...

Dünyaca Ünlü "Vikings" dizisinin başrol oyuncusu Travis Fimmel Bodrum'da tatil yaptı.
Tatil Bodrum'da ailesiyle tatil yaptı

Turizmci iş insanı Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız ve ailesiyle birlikte Bodrum’un eşsiz koylarında tatilin keyfini çıkardı.
Güncel Teknede iş başında...

Yaz aylarını bol bol seyahat ederek geçiren Etel Baler, teknede çalıştığı anları yayınladı.
Mekanlar Gastronomik lezzet yolculuğu...

Bodrum’un kalbinde, Michelin şef dokunuşuyla hazırlanan menüsü ve bohem atmosferiyle yazın en iddialısı...
Tatil Bodrum'da ünlü misafirlerini ağırladılar

Bodrum'da tatil yapan Berna Uyanoğlu ve İngiliz eşi Patrick Meehan, moda devi Versace'nin veliahdı Francesca Verseca ve eşi Christhoper Leoni'yi ağırladı.
Güncel Alaçatı'da eğlendiler...

Tatil için Alaçatı’ya giden Cem Hakko ve Nazlı Karaaslan çifti Kenan Doğulu konserinde eğlendikten sonra Aslışah Alkoçlar-Kaan Demirağ çifti ile bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.